İsrail'in Şam'a saldırı düzenlediği iddia edildi

AA

Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendiği öne sürüldü.

Beşşar Esed rejimin haber ajansı SANA'daki haberde, "Şam semalarında patlama sesi duyuldu. İlk bilgilere göre İsrail, Kefersuse Mahallesi'nde bir binaya saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Rejime yakın sosyal medya hesaplarında da saldırıda bir kişinin öldüğü iddia edilirken olay yerine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

İSRAİL TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Şam'ın birçok mahallesinde, Hizbullah'ın yanı sıra İran destekli grupların yoğun varlık gösterdiği biliniyor.

Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail tarafından şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.