İsrail'in savaş kabinesi Gazze'deki esirler için toplanacak İsrail'de Acil Durum Hükümeti'nin Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili anlaşmayı görüşmek üzere toplanacağı ifade edildi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 39 gündür şiddetli bir şekilde devam ediyor.

Ev, okul, hastane, cami, kilise bakılmaksızın tüm bölge bombalanıyor.

Açıklanan son resmi verilere göre 7 Ekim'den bu yana 11 bin 320 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ölenlerden 4 bin 650'sinin çocuk, 3 bin 145'inin de kadın olduğu belirtildi.

Savaş kabinesi toplanıyor

İsrail'in Kanal 13 televizyonu üst düzey siyasi yetkililere dayandırdığı haberinde İsrail'de 'savaş kabinesi' olarak adlandırılan Acil Durum Hükümeti'nin rehine anlaşmasının detaylarını görüşmek için toplanacağını belirtti.

Hamas'ın birkaç gün önce takas sırasında serbest kalmasını istediği Filistinlilerin sayısında ısrar ettiği hatırlatılan haberde İsrail'in takas anlaşmasının bir parçası olacak ateşkes günlerini azaltmaya çalıştığına işaret edildi.

Ateşkesin 3-5 gün arasında olabileceğine dikkat çekilen haberde Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılar sırasında esir alarak Gazze'ye götürdüğü İsraillilerin yakınlarının da 'savaş kabinesinin anlaşmayı kabul etmesi' talebiyle bir basın toplantısı düzenleyebilecekleri aktarıldı.

Hamas ile İsrail arasında esir takası konusu

ABD basını; Hamas ile İsrail arasında Filistinli kadın ve çocuk tutuklulara karşı İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılacağı bir esir takası anlaşmasının birkaç gün içinde duyurulabileceğini öne sürmüştü.

The Washington Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili; İsrail ve Hamas'ın esir takası anlaşmasının genel hatları üzerinde anlaştığını iddia ederek İsrailli ve Filistinli kadın ile çocukların gruplar halinde eş zamanlı serbest bırakılmasının planlandığını ifade etmişti.

İsrailli yetkili; Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin artmasına olanak sağlayacak 5 günlük ateşkes ilan edileceğini savunmuştu.

Haberde anlaşmanın İsrail, Katar ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) iş birliğinde şekillendiği belirtilerek İsrailli yetkililerin Katar'dan 'sadece arabuluculuk yapmasını değil Hamas'ın esirleri serbest bırakması için nüfuzlarını kullanmasını istediği' ileri sürüldü.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yayınlanan ses kaydında Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetmişti.

İsrail'in Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söylemişti.