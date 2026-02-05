İsrail'in son saldırılarında 27 Filistinli hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan, geçtiğimiz günlerde de ikinci aşamasına geçilen anlaşmayı çeşitli bahanelerle ihlal eden İsrail, saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 27 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 574 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesten bu yana 574 Filistinlinin öldüğü, 1518'inin yaralandığı, enkaz altından 717 kişinin cansız bedeninin çıkartıldığı ifade edildi.

CAN KAYBI 72 BİNE DAYANDI

Saldırıların başladığı Ekim 2023'ten beri ise Gazze’deki toplam can kaybının 71 bin 851'e, yaralı sayısının 171 bin 626'ya ulaştığı da kaydedildi.