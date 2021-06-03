İsrail’in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog kimdir? Isaac Herzog'un biyografisi

İsrail Meclisi, Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti. Peki Isaac Herzog kimdir, kaç yaşında, göreve ne zaman başlayacak?

İsrail'de milletvekilleri, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Cumhurbaşkanı Reuevn Rivlin'in halefini seçmek üzere toplandı.

Mecliste yapılan oylamada, eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog ile işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Ze'ev Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz yarıştı.

Herzog ilk tur oylamada 120 milletvekilinden 87'sinin oyunu alırken, rakibi Peretz 27 oyda kaldı. Böylece, Isaac Herzog ülkenin 11. Cumhurbaşkanı seçildi.

Peki İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog kimdir? Isaac Herzog hakkında merak edilenler...

ISAAC HERZOG KİMDİR?

Isaac "Bougie" Herzog, 22 Eylül 1960'da dünyaya geldi. İsrailli politikacı ve İsrail Yahudi Ajansı'nın başkanıdır.

Avukatlık mesleği ile 1999 ile 2001 yılları arasında Hükümet Sekreteri ve 2003 ile 2018 yılları arasında Knesset üyesi olarak görev yaptı. 2005 ve 2011 yılları arasında Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı (2007-2011) dahil olmak üzere çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu.

Isaac Herzog, daha önce 2013-2017 yılları arasında İşçi Partisi ve Siyonist Birlik ittifakı başkanı olan, 2015 seçimlerinde partinin Başbakan adayı olarak görev yapmıştır.

2013-2018 yılları arasında muhalefet lideri olarak görev yapan Isaac Herzog 2021 yılında İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı seçildi.

ISAAC HERZOG NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Isaac Herzog, 9 Temmuz 2021’de görevine başlayacak.