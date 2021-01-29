Euro
8.8631
-0.46%
Dolar
7.2959
-0.52%
Altın
438.2
0.87%
Borsa
1.481
-1.15%
Bitcoin
263.500
13.91%
EXEN Coin
17.74
-1.98%
8ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 8 C

    İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama

    Hindistan basını, İsrail büyükelçiliği binasına yakın bölgede patlama yaşandığını duyurdu. Patlamanın, düşük yoğunlukta olduğu belirtildi.
    • AA
    • 29.01.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 16:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama

    Hindistan'da İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama meydana geldi.

    Hindistan basınına göre, Aurangzeb Caddesi'nde bulunan İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında meydana gelen patlamada park halindeki araçlar hasar gördü.

    İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKININDA PATLAMA YAŞANDI

    Patlamanın küçük çaplı olduğu aktarıldı. Olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

    Patlamanın nedeniyle ilgili araştırmanın devam ettiği kaydedildi.

    İsrail in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir