Hindistan basını, İsrail büyükelçiliği binasına yakın bölgede patlama yaşandığını duyurdu. Patlamanın, düşük yoğunlukta olduğu belirtildi.

Hindistan'da İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama meydana geldi.

Hindistan basınına göre, Aurangzeb Caddesi'nde bulunan İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında meydana gelen patlamada park halindeki araçlar hasar gördü.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKININDA PATLAMA YAŞANDI

Patlamanın küçük çaplı olduğu aktarıldı. Olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Patlamanın nedeniyle ilgili araştırmanın devam ettiği kaydedildi.