İsrailli aşırı sağcı Bakan Eliyahu: Gazze'ye nükleer bomba atabiliriz Miras Bakanı Eliyahu, Gazze'ye nükleer bombalı saldırı düzenleyebileceklerini söyledi. Başbakan Netanyahu bu sözleri değerlendirirken, Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri öneriye tepki gösterdi.

AA & Ensonhaber

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Gazze topraklarını hedef alan İsrail, bölgeyi işgal sonrası paylaşma planlarını ilan ederken, Eliyahu, "İşimiz bittikten sonra Gazze topraklarını savaşan askerlere tahsis edeceğiz." demişti.

Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.

Gazze'ye nükleer bomba atmayı önerdi

Sunucunun "Gazze'ye atom bombası atılmasına gerek olup olmadığı" sorusunu cevaplayan Eliyahu, "Bu (Gazze'ye nükleer bomba atılması) olasılıklardan biri." dedi.

Eliyahu, Gazze'nin yeniden işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi.

"Filistinliler İrlanda'ya gitmeli"

Gazze'de yaşayan Filistinlilere ne olacağı yönündeki soruya ise Eliyahu, "İrlanda'ya da çöllere de gidebilirler, Gazze'deki 'canavarlar' kendileri çözüm bulmalı." cevabını verdi.

Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, Gazze'ye hiçbir şekilde insani yardımın girmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

Netanyahu karşı çıktı

Times of Israel internet sitesinde yer alan habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'nun sözlerine karşı çıktı.

Netanyahu, Miras Bakanı'nın Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olası olduğu yönündeki iddiasını reddetti.

"Gerçeklikten kopuk"

"Eliyahu'nun sözleri gerçeklikten kopuk." diyen Netanyahu, İsrail ordusunun sivilleri hedef alan saldırılarını örtbas etmek isterken şu iddialarda bulundu:

İsrail ve Savunma Kuvvetleri (IDF), olaya karışmayan insanların zarar görmesini önlemek için uluslararası hukukun en yüksek standartlarına uygun hareket ediyor.



Zafere gidene kadar bunu yapmaya devam edeceğiz.

Kabine toplantılarından uzaklaştırıldı

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, söz konusu açıklamaların ardından alınan kararı duyurdu.

Açıklamada aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu'nun, "Gazze Şeridi'ne nükleer silahlı saldırı olasılığı bulunduğu" yönündeki ifadelerinin ardından Netanyahu tarafından kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırıldığı belirtildi.

İsrailli esirlerin ailelerinden nükleer saldırı önerisine tepki

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, aşırı sağcı Eliyahu'nun Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğu şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Yazılı açıklamada, Eliyahu'nun söz konusu sözleri "şok edici" olarak nitelendirildi.

"Bunun bedelini ödemeli"

"Başbakan'ı (Netanyahu) esirlere ve kayıp kişilere zarar vermek isteyen bakanlara karşı derhal harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada şöyle denildi:

Tüm esirler ve kayıp kişilerin öldürülmesi çağrısında bulunan Bakan, bugün bunun bedelini ödemeli.

"Açıkça hükümetin tutumunu yansıtıyor"

"İsrail'de Kaliteli Yönetim Hareketi" isimli sivil toplum kuruluşu da yazılı açıklamasında, "Bakan Eliyahu'nun açıklaması, hükümetin esirler ve kayıp kişilerin iadesine yönelik temel taahhüdünden tamamen vazgeçtiğini temsil ediyor." görüşünü paylaştı.

"(Bakan'ın) Söylediği her söz açıkça hükümetin tutumunu yansıtıyor." denilen açıklamada, böyle bir iftira atıldığında İsrail hükümeti ve devletine verilen zararın çok büyük olduğu kaydedildi.

"Eliyahu'yu hemen şimdi görevden almalı"

İsrail'deki "Silah Arkadaşları Hareketi" de açıklamasında şu ifadeleri kullandı: