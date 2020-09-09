İsrailli Bakan Cohen: İki Körfez ülkesi daha bizimle normalleşecek

Eli Cohen, Körfez ülkeleriyle İran'a karşı ortak güvenlik cephesi oluşturmaları gerektiğini savundu.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından iki Körfez ülkesinin daha Tel Aviv ile ilişkileri normalleştireceğini söyledi.

Cohen, İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a yaptığı açıklamada, "BAE'nın ardından iki Körfez ülkesinin daha yıl sonunda İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"İRAN'A KARŞI CEPHE OLUŞTURMAK ORTAK ÇIKARIMIZ"

Söz konusu Körfez ülkelerinin hangileri olduğu hakkında bilgi vermeyen Cohen, "İran'a karşı güvenlik cephesi oluşturmak İsrail ile Afrika'daki Müslüman ülkeler ve Körfez ülkelerinin ortak çıkarı." değerlendirmesinde bulundu.

BAHREYN VE UMMAN İDDİASI

İsrail basınında sık sık Bahreyn ve Umman'ın da BAE gibi Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağı yönünde haberler yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Suudi Arabistan hava sahası BAE-İsrail uçuşlarına açıldı ViDEO