İsrailli Bakan Katz: İsrail asla Gazze topraklarını terk etmeyecek

- İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Trump'ın planına rağmen İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmeyeceğini belirtti.
- Katz, Hamas'ın silah bırakmaması durumunda İsrail'in Hamas'ı silahsızlandıracağını ifade etti.
- İsrail, yerleşim yerlerini korumak için Gazze'de bir güvenlik şeridi oluşturmayı planlıyor.
İsrail, Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarını, 10 Ekim'de sağlanan ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle sürdürüyor.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail'de bir gazeteye verdiği demeçte Gazze konusunda değerlendirmelerde bulundu.
"İSRAİL, HAMASI SİLAHSIZLANDIRACAK"
Trump'ın açıkladığı plana göre Hamas'ın silah bırakması gerektiğini söyleyen Katz, Filistinli grubun bu adımı atmaması halinde İsrail'in "Hamas'ı silahsızlandıracağını" savundu.
"GAZZE TOPRAKLARINI ASLA TERK ETMEYECEĞİZ"
Katz, Trump'ın açıkladığı planın aksine İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmeyeceğini dile getirerek "İsrail asla Gazze topraklarını terk etmeyecek. Yerleşim yerlerini korumak için Gazze içinde bir güvenlik şeridi olacak." ifadelerini kullandı.
TRUMP'IN PLANI
Trump'ın açıkladığı plan, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, Hamas'ın ise silah bırakmasını içeriyor