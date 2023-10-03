İsrailli Bakan Suudi Arabistan'da Yahudi Sukot Bayramı ayini yaptı İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Birleşmiş Milletler çatısı altındaki Dünya Posta Birliği Toplantısı için gittiği Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki otel odasında Yahudilerin Sukot Bayramı'na özel ritüeller yaptı.

AA

İsrail ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

Ancak ABD yönetimi Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Sudan ile İsrail arasında sağlanan normalleşme anlaşmalarında olduğu gibi Riyad ile Tel Aviv arasında da benzer anlaşma için arabuluculuk yürütüyor.

İsrail Turizm Bakanı Haim Katz da geçen hafta BM çatısı altındaki Dünya Turizm Örgütü'nün toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gitmişti.

Suudi Arabistan'a ilk ziyaret

Katz'ın ziyareti İsrail'den bir bakanın Suudi Arabistan'a ilk ziyareti olarak kayıtlara geçmişti.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, sosyal medya hesabından, beraberindeki heyetle odasında bitki sarılı tahta çubuklarla gerçekleştirdiği ritüellerin fotoğraflarını ve videosunu paylaştı.

"Kudüs'e doğru dua etme ayrıcalığını elde ettik"

Yahudiliğin Tanah kutsal kitabındaki Daniel suresinden bir bölümü paylaşan Karhi, şu ifadeleri kullandı:

Daniel'in evinin pencereleri Kudüs'e doğru açıktı. Biz de Riyad'da pencerelerimiz açık şekilde Kudüs'e doğru dua etme ayrıcalığını elde ettik.

Dün Riyad'a gitti

İsrail İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Karhi ve İsrail Meclisi Ekonomi Komitesi Başkanı Milletvekili David Bitan, İletişim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumlardan yetkililerin yer aldığı 14 kişilik heyetle, BM bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Posta Birliği Toplantısı'na katılmak üzere dün Riyad'a gitmişti.

Bu, Tel Aviv'in diplomatik ilişkilerinin bulunmadığı Suudi Arabistan'a İsrail hükümetinden kısa aralıklarla yapılan ikinci ziyaret olmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)