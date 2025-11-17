İsrailli bakandan Gazze'nin batısına saldırı talimatı Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, orduya İsrail kontrolünde olmayan bölgelere saldırı için hazırlıklı olma emri verdi.

Göster Hızlı Özet İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, orduya Gazze'ye saldırı için hazırlıklı olma talimatı verdi.

Zamir, Gazze'nin silahsızlanması için gerekirse askeri saldırı düzenleyeceklerini ve Hamas'ın varlığına izin vermeyeceklerini belirtti.

İsrail ile Hamas arasında Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusu Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İsrail ordusunun üst düzey komutanlarıyla Gazze Tümeni'nde durum değerlendirmesi yapan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, burada açıklamalarda bulundu. GAZZE’YE GENİŞ ÇAPLI SALDIRI İÇİN 'HAZIRLIKLI OLUN' TALİMATI Zamir, Gazze Şeridi'nin sivil nüfusun boşaltıldığı yüzde 50'sinden fazlasını işgal altında tuttuklarını vurgulayarak İsrail ordusunun Sarı Hat üzerinde faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Ordunun Gazze Şeridi'nde büyük çaplı saldırıya geçmek için hazırlıklı olması gerektiğini ileri süren Zamir, Hamas'ın varlığını sürdürmesine izin vermeyecekleri ve Gazze Şeridi'nin silahsızlanmasını anlaşmayla olmazsa askeri saldırılarla yapacakları tehdidinde bulundu. Zamir, İsrail ordusunun Ekim 2023'e ilişkin yürüttüğü soruşturmalara dair de sürecin değerlendirilmesi amacıyla bir uzman komitesi kurduğunu hatırlattı. GAZZE'DE ATEŞKES ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Dünya Haberleri İsrail, Doğu Akdeniz'de gerginliği artırıcı adımların peşinde

Almanya'da haklarında tutuklama emri bulunan 535 neo-Nazi sırra kadem bastı

KKTC'den Rumların sınırda bayrak yakma eylemlerine tepki