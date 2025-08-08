İsrailli emekli Tümgeneral: Gazze’nin işgali daha büyük başarısızlığa yol açacak

İsrail ordusundan emekli Tümgeneral Yisrael Ziv, Netanyahu hükümetinin Gazze’de ordunun desteklemediği bir planı zorla dayattığını belirterek, bunun İsrail’i bölgede daha derin bir çıkmaza sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Eski İsrail Genelkurmay Operasyonlar Şefi olan Ziv, Kanal 12 televizyonunda yayımlanan yazısında, Güvenlik Kabinesi’nin Netanyahu’nun Gazze’yi tamamen işgal etmeye yönelik “kademeli” planını onaylamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"GAZZE'DE DAHA DERİN BATAKLIK"

Netanyahu yönetimini “gerçeklikten kopuk, panik içinde kararlar alan bir grup” olarak nitelendiren Ziv, Hamas’ın ise sahadaki inisiyatifi koruduğunu vurguladı. Hükümetin, ordunun güvenmediği bir planı dayattığını söyleyen Ziv, “Bu, Gazze’de daha derin bir bataklık demek” ifadesini kullandı.

"DAHA BÜYÜK BİR BAŞARISIZLIĞA YOL AÇACAK"

Ordunun ağır bedeller ödemesine rağmen siyasi liderliğin somut bir başarı elde edemediğini kaydeden Ziv, “Gazze’nin işgali, daha büyük bir başarısızlığa yol açacak derin bir çukur kazmaktır” dedi. Gazze ve Han Yunus’un defalarca işgal edildiğini hatırlatan emekli general, ordunun bir yıldır aynı döngü içinde kaldığını, hükümetin ise “boş yere görevler” istediğini söyledi.

"BU HÜKÜMET, AHLAKİ VE AKLİ MEŞRUİYETİNİ KAYBETTİ"

Ziv’e göre, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de artık hükümeti “fiili bir otorite” olarak görmüyor ve mevcut yönetimi ahlaki ile akli meşruiyetini kaybetmiş bir yapı olarak değerlendiriyor. Ziv, “Kararları, ülkeyi utanç verici bir stratejik yenilgiye sürüklüyor ve askerlerle esirlerin hayatlarını tehlikeye atıyor” dedi.

GAZZE BOŞALTILACAK, MÜLTECİ KAMPLARI DA İŞGAL EDİLECEK

Güvenlik Kabinesi’nin onayladığı plana göre, yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı Gazze kenti önce boşaltılacak, ardından kuşatma altına alınarak yoğun saldırılara maruz bırakılacak. İkinci aşamada ise, ağır yıkıma uğramış mülteci kamplarının işgali planlanıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze’nin yüzde 87’si şu anda ya İsrail işgali altında ya da zorla tahliye tehdidiyle karşı karşıya. BM, askeri genişlemenin “felaket sonuçlar” doğurabileceği konusunda uyarıyor.