İsrailli esirlerin yakınları Savaş Kabinesi ile toplantıyı terk etti Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esirlerin yakınlarından bazılarının İsrail'deki Savaş Kabinesi ile yapılan toplantıyı terk ettiği ifade edildi.

AA & Ensonhaber

İsrail'deki Savaş Kabinesi toplantısında yetkililerin sarf ettiği 'Hamas'ın bitirilmesi hedefi ile esirlerin özgürlüğüne kavuşturulması hedefi eşit derecede öneme sahip' ifadesi esir yakınlarını hayal kırıklığına uğrattı.

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre İsrailli esir yakınlarının bir kısmı bu sebeple toplantıyı terk etti.

"Çok büyük bir hayal kırıklığı"

İsrail Kanal 12'ye konuşan esir yakını Udi Gorin, "Toplantının amacı bakanların İsrail'in savaştaki hedeflerini açıklamasıydı. Daha önce esirlerin kurtarılmasının en önemli amaç olduğu söylenirken şimdi (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, her iki hedefin de eşit derecede önemli olduğunu söyledi. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı" dedi.

İsrail hükümeti, 7 Ekim'den bu yana sivil ve asker olmak üzere Hamas'ın elinde 239 vatandaşının bulunduğunu belirtiyor.