İsrailli hahamdan alçak sözler: Hayvanlarla uğraşıyoruz İsrailli haham Meir Mazuz, İsrail'in adeta soykırım gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasına karşı çıkarak, "İnsanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze'ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz" ifadesini kullandı.

AA & Ensonhaber

İsrail'in hedef gözetmeksizin saldırdığı Gazze Şeridi'nde açıklanan son resmi verilere göre 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli hayatını kaybetti, en az 27 bin 500 kişi yaralandı.

Ev, okul, hastane, cami, kilise bakmaksızın İsrail ordusu tüm bölgeyi bombalamayı sürdürüyor.

İsrailli hahamdan skandal açıklama

İsrail'deki Sefarad Yahudilerinin önde gelen liderlerinden haham haham Meir Mazuz, kurucusu olduğu bir Yahudi dini okulunda yaptığı haftalık sohbetinde Gazze'ye yönelik insani yardımlara tepki gösterdi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberine göre Mazuz, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'ye insani yardım ulaştırılması yönünde yaptığı çağrıya karşı çıkarak İsrail'in ABD'nin bu talebini reddetmesi gerektiğini savundu.

"Gazze'ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz"

Mazuz, "Biden'a, 'Haklısın, insanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze'ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz' demeliyiz" ifadelerini kullanırken İsrail ablukası altındaki Gazze halkının içinde bulunduğu insani krizle de alay ederek şunları söyledi:

Araplara insani yardım yapmak için fazla güvendik. Çünkü onlar fakirlermiş ve yiyecek hiçbir şeyleri yokmuş. Elektriğe ihtiyaçları varmış, yiyeceğe ve tatlı patatese ihtiyaçları varmış. Görünüşe göre hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Sadece İsrail'e zarar vermek istiyorlar.

Katliamı savunmuştu

Mazuz, daha önce de İsrailli terörist Baruch Goldstein'ın 1994'te El Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde ibadet eden Müslümanlara ateş açarak yaptığı katliamı savunmuş, Goldstein'ın bu katliamı yaparak 'çok büyük bir tehlikeyi önlediğini' iddia etmişti.

Fanatik görüşleriyle tanınan 78 yaşındaki Mazuz, Sefarad Yahudileri tarafından kurulan aşırı dindar Şas Partisi'nin ruhani lideri sayılıyor.

İsrail'de 1984'ten bu yana çoğu iktidar koalisyonunun parçası olan Şas, Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin ortağı ve İsrail Meclisi'ndeki 11 milletvekili ile şu an ülkenin en büyük dördüncü partisi durumunda.