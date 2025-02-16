İsrailli Jarusalem Post'tan Erdoğan yorumu: Osmanlı'nın modern versiyonunu kuruyor

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Suriye'de muhalif güçler yeni cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın öncülüğündeki 62 yıllık Baas rejimine son verdi.

Yıllar boyunca Suriye topraklarında süren zulüm, Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçmasıyla bitti.

Hal böyle olunca Türkiye'nin destekleriyle Şara öncülüğünde yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Kurulan yeni hükümetin en yakın müttefiklerinden biri Türkiye oldu.

İSRAİL CEPHESİNDEN SURİYE ANALİZİ: TÜRKİYE'NİN ETKİSİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye'nin bölgedeki etkin gücü sayesinde bölgede önemli bir değişiklik yaşanırken İsrail cephesinde konuyla ilgili analizler yapılmaya devam ediyor.

Son olarak İsrail'in basınından Jarusalem Post'ta, Türkiye'nin Suriye üzerindeki etkisiyle ilgili dikkat çeken bir haber yer aldı.

Suriye'deki halk devriminin asıl kazananı olanın Türkiye olduğunun altının çizildiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede güçlü bir aktör haline geldiği aktarıldı.

İRAN'IN YERİNİ TÜRKİYE ALDI: İSRAİL İÇİN GERÇEK BİR TEHDİT

Suriye'de yaşanan değişimin İran'ın Şii eksenli mezhepsel politikasına darbe vurduğuna dikkat çekilirken bölgede İran'ın yerini Türkiye'nin aldığı vurgusu yapıldı.

İsrail'in Türkiye'ye karşı gerçek bir tehditle karşılaştığının aktarıldığı haberde, "Türkiye'nin NATO üyesi olduğu da düşünüldüğünde, İsrail'in gerçek bir tehditle karşı karşıya kaldığını söylemek mümkün." ifadelerine yer verildi.

"OSMANLI'NIN MODERN VERSİYONUNUN TEMELLERİ ATILIYOR"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de Osmanlı İmparatorluğu'nun modern versiyonunun temellerini atıyor." ifadesinin öne çıkarıldığı haberde şu ifadeler yer aldı:

Esad rejiminin devrilmesi, İran'ın Şii eksenine ağır bir darbe vurdu. Bu İsrail'in çıkarlarına uygun gibi görünse de İranlıların yerini Türkler aldı. Böyle Türkiye, bölgedeki etkisini ve gücünü artırıyor.



Türkiye'nin NATO üyeliği, İsrail'e yönelik tehditlerin boyutunu önemli ölçüde artırmakta ve bunun yanında, İsrail'in Ankara'nın istekleri karşısında anlamlı ve sofistike bir harekete geçmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

"ERDOĞAN BÖLGEDEKİ DİNAMİKLERİ İYİ ANLIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye üzerinden oluşturulacak enerji taşımacılığına alternatif bir güzergahın mimarı olmasının ardından "Batı'nın Ankara'dan daha ucuz enerji satın almak zorunda kalmalarını sağlamayı amaçladığının" belirtildiği haberde şöyle denildi: