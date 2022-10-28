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    İsrailli kadın askerler koğuşta eğlendi

    Askerlik görevi yapan İranlı kadınların, koğuşta dans ederek çektikleri video, sosyal mecralarda tıklanma rekoru kırdı. İsrail Savunma Bakanlığı olay ile ilgili inceleme başlattı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 17:49
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    İsrailli kadın askerler koğuşta eğlendi

    İsrail'de erkeklerin yanı sıra kadınlara da askerlik vazifesi düşüyor.

    Erkekler için 3 yıl olarak belirlenen askerlik süresi, kadınlar için 2 yıl olarak kabul ediliyor.

    Askeri görevlerini yapmak üzere teslim olan bir grup kadın askerin görüntüleri, sosyal medyada ses getirdi.

    Koğuşta dans ettiler

    Kadın askerler, üniformaları ile koğuş içerisinde dans edip klip çekmeye başladı.

    Bu anları kayda alan askerler, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Sosyal mecralarda giderek yayılan görüntüler, milyon tıklanma aldı.

    İsrailli kadın askerler koğuşta eğlendi VİDEO

    İsrail Savunma Bakanlığı inceleme başlattı

    Görüntülerin ülke dışına çıkarak dünya çapında konuşulması sonucunda, İsrail Savunma Bakanlığı harekete geçti.

    Bakanlık olayla ilgili inceleme başlatırken, söz konusu videoda askerlik sürecinde telefon kullanımının yasak olup olmadığı da tartışıldı.

    Bir diğer yandan, internette yayılmaya devam eden görüntülere kısmi yasak gelmesi konusu da ilgili makamların tartışma konusu oldu.

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