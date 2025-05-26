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Haber Merkezi

Gazze'de soykırım saldırılarını sürdüren İsrail, masumları hedef almaya devam ediyor.

On binlerce masum Gazzeli'yi öldüren İsrail ordusu, etnik temizlik saldırılarından kaçmayı başaran sivilleri de kıtlığa mahkum ediyor....

İsrail'in ambargosuna rağmen sivillere yardım eli uzatan Birleşik Arap Emirlikleri, 103 tır insani yardım gönderdi.

İSRAİLLİLER YARDIMLARI YAĞMALADI

Ancak Gazzelilere yardım ulaşmasını engellemek isteyen İsrailliler, yanlış yola yönlendirdikleri tırları yağmaladı.

Un, yağ, tuz ve şeker gibi gıda malzemesi taşıyan 103 tırdan sadece 24'ünün Gazze'ye girişine izin verilirken, 24 tır da siyonistler tarafından yağmalandı.

Sadece 1'inin depolara ulaştığı ifade edilen tırdaki yardım malzemeleri ise, aylardır ekmek bekleyen Gazzelilerin çoğuna ulaşamadı.

"YAVRULARINI YOK ETMELİYİZ"

Gazze'ye yardımların girişini engellemek için eylem yapan yağmacı siyonistler, insanları öldürmekle övündükleri mide bulandırıcı açıklamalarda bulundu.

Siyonist eylemcilerden Gazzelileri hedef alan Sofia Emuna, "Daha fazla yavru üretmelerini engellemek için onların yavrularını yok etmelisiniz " dedi.

80 GÜND 326 FİLİSTİNLİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail'in uyguladığı sistematik aç bırakma politikası nedeniyle Gazze Şeridi'nde 80 günde 326 Filistinli hayatını kaybetti.

Uluslararası baskılar sonrası İsrail kısıtlı yardım girişine izin verdi ancak bölgeye giren yardımlar yetersiz kaldı.

YARDIMLAR YETERSİZ

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA), felaketin derinleştiğini ve Filistinlilerin artık yardımların girişini beklemeye takatlerinin kalmadığını kaydetti.

Bölgeye BM kontrolünde günlük 500 ila 600 tır kamyonun girmesi gerektiği ifade edildi.

İsrail'in uluslararası kuruluşları dışlayarak Gazze Şeridi'nde insani yardımların dağıtımı için oluşturacağı yeni mekanizmayla bölgenin kuzeyini "tamamen insansız hale" getirmeyi hedeflediği belirtiliyor.