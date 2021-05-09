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    İsrailli milletvekili: Gerçek mermiye izin verilsin

    Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan milletvekili Itamar Ben-Gvir, Doğu Kudüs'te İsrail saldırılarına direnen Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.
    • AA
    • 09.05.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 08:46
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    İsrailli milletvekili: Gerçek mermiye izin verilsin

    İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

    Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

    İsrail parlamentosu Knesset'te aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan milletvekili Itamar Ben-Gvir, Facebook hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

    “ATEŞLİ SİLAH KULLANILMASINA İZİN VERİLMELİ”

    Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini söyleyen Itamar Ben-Gvir, "Hayatını tehlikeye atan polisler, ateş etmeli ve gösterileri dağıtmak için olağan yöntemlerle uğraşmamalı. İsrail polisi, Filistinli göstericiler tarafından taş ve boş şişe saldırılarına maruz kaldığında, ateşli silah kullanılmasına izin verilmesi gerekir." dedi.

    İsrailli milletvekili: Gerçek mermiye izin verilsin #1

    GERİLİM SÜRÜYOR

    İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor.

    Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırıyor.

    İsrailli milletvekili: Gerçek mermiye izin verilsin #2

    İsrailli milletvekili: Gerçek mermiye izin verilsin #3

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