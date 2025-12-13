İsrailli muhalif lider, esirle konusunda 'Netanyahu hükümetini' eleştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Gazze Şeridi'ndeki bazı İsrailli esirlerin hayattayken çekilmiş görüntülerine ilişkin, paylaşımda bulundu.

Golan, söz konusu görüntüler üzerinden Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini eleştirdi.

"ESİRLER CANLI OLARAK GETİRİLEBİLİRDİ"

Yair Golan, "Hükümet, 'mutlak zafer' söylemini önceliklendirmeseydi, esirler canlı olarak geri getirilebilirdi." ifadelerini kullandı.

Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, ​​​​​​​söz konusu videoya ilişkin değerlendirmesinde, altı genç erkeğin "ekranda canlı" görülmesinin aileleri açısından yaşanan "trajedinin büyüklüğünü" gözler önüne serdiğini ifade etti.

"NETANYAHU'NUN SALDIRI ISRARI ESİRLERİN CANINA MAL OLDU"

Hükümetin farklı bir yol izleyebileceğini aktaran Golan, Gazze'ye yönelik savaşın yaklaşık iki yıldır sürdürülmesindeki ısrarın, esirlerin hayatına mal olduğunu savundu.

SORUŞTURMA KOMSİYONU KURULMASI ÇAĞRISI

Golan, Netanyahu'yu rehinelerin yaşamını korumaktan ziyade "mutlak zafer" sloganını öncelemekle suçlayarak, yalnızca 7 Ekim'deki güvenlik ve istihbarat başarısızlıklarının değil savaş sürecinde alınan ve altı esirin ölümüne yol açan kararların da incelenmesi için resmi bir soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

İsrail basını, 11 Aralık'ta ordunun Gazze'deki operasyonları sırasında ele geçirildiğini öne sürdüğü bir videoyu yayımlamıştı.

Söz konusu videoda, Gazze Şeridi'ndeki bir tünelin içinde Yahudilerin Hanuka (Işıklar) Bayramı için mum yakan altı İsrailli esirin yer aldığı görülürken, bu kişilerin daha sonra öldürüldüğü bildirilmişti.

GAZZE'DE 70 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze'de iki yıldır sürdürdüğü saldırılarda, 70 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 170 binden fazlası yaralandı.

İsrail saldırıları boyunca, Gazze'nin sivil altyapısının yüzde 90'ı tahrip olurken, maddi kayıpların ilk hesaplamalara göre 70 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.