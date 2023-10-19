İsrailli polis şefi, ülkede Gazze'ye destek verenleri tehdit etti Gazze'ye destek vererek protesto yapan kişiler tutuklanırken İsrailli polis şefi, "Gazze ile özdeşleşmek isteyenleri oraya giden otobüslere bindireceğim" vurgusunu yaptı.

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ensonhaber.com

İsrail’de de savaş karşıtı, Gazze'ye destek amaçlı protestolar düzenleniyor.

Son olarak Hayfa kentinde düzenlenen gösteri polis müdahalesi ile sonuçlanırken 6 kişi tutuklandı.

Gazze'ye destek verenler tutuklanıyor

İsrail Polis Sözcüsü Eli Levy, dün yaptığı açıklamada, 7 Ekim’den bu yana İsrail’de 63 kişinin terörü destekledikleri ya da kışkırttıkları şüphesiyle tutuklandığını duyurdu.

Bir diğer yandan İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai, Gazze’ye destek verenleri açıkça tehdit etti.

Protestoculara tehdit

Gazze’nin desteklendiği protestolara tolerans gösterilmeyeceği vurgulanırken, savaş karşıtı göstericiler Gazze’ye gönderilmekle tehdit edildi.

"Gazze ile özdeşleşmek isteyenleri oraya giden otobüslere bindireceğim"

Kobi Shabatai şu cümleleri vurguladı;