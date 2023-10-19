İsrail’de de savaş karşıtı, Gazze'ye destek amaçlı protestolar düzenleniyor.
Son olarak Hayfa kentinde düzenlenen gösteri polis müdahalesi ile sonuçlanırken 6 kişi tutuklandı.
Gazze'ye destek verenler tutuklanıyor
İsrail Polis Sözcüsü Eli Levy, dün yaptığı açıklamada, 7 Ekim’den bu yana İsrail’de 63 kişinin terörü destekledikleri ya da kışkırttıkları şüphesiyle tutuklandığını duyurdu.
Bir diğer yandan İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai, Gazze’ye destek verenleri açıkça tehdit etti.
Protestoculara tehdit
Gazze’nin desteklendiği protestolara tolerans gösterilmeyeceği vurgulanırken, savaş karşıtı göstericiler Gazze’ye gönderilmekle tehdit edildi.
"Gazze ile özdeşleşmek isteyenleri oraya giden otobüslere bindireceğim"
Kobi Shabatai şu cümleleri vurguladı;
Her kim İsrail vatandaşı olmak istiyorsa hoş gelir. Gazze ile özdeşleşmek isteyenleri oraya giden otobüslere bindireceğim. Kimsenin bizi test edeceği bir durumda değiliz.
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