İsrail'in Hamas baskınını bahane ederek 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı karşı saldırıda 12 bine yakın sivil hayatını kaybetti.
Rehineleri kurtarmayı ve Hamas'ı yok etmeyi amaçladıklarını açıklayan İsrailli hükümeti, bugüne kadar sadece 5 rehine kurtarabildi.
Bu da yetmezmiş gibi, her fırsatta kendilerini eleştirenlere tehdit yağdıran Netanyahu ve kabinesi, dinsel öğelerle de kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyor.
Bunun birçok örneğini İsrail sokaklarında görmek de mümkün.
"Tevrat, senin gibi Hristiyanları öldürmemizi istiyor"
Gazze'de yaşananları protesto etmek ve barışa dua etmek için toplanan Amerikalı bir inanç grubu, İsrail polisince engellenmek istedi. O dayetmedi, yanlarına yaklaşan bir İsrailli tehditler savurarak şunları söyledi:
Devam etmeden önce izin veri şunu söyleyeyim, hapse gireceksin, çünkü burada polisin mahkum etme oranı yüzde 99. Şu anda benim ülkemdesin. ABD'de değilsin. Burada her istediğini söyleyemezsin. Tanrı'nın benden istediği şey, seni öldürmemdir. Bu Tevrat'ın emridir. Tevrat, Sanhedrin Meclisi varken, putlara tapınan senin gibi insanları öldürmemizi istiyor. Hristiyanlık putperestliktir.
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