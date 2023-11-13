İsrailli Yahudi'den Amerikalı rahibe: Tevrat seni de öldürmemi emrediyor İsrail'de şiddetin son bulması için dua eden Amerikalı Hristiyan vaiz ve grubu, bir grup İsrailli tarafından tehdit edildi. Aralarından biri rahibe, "Tevrat seni de öldürmemi emrediyor" diyerek tehdit etti.

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ensonhaber.com

İsrail'in Hamas baskınını bahane ederek 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı karşı saldırıda 12 bine yakın sivil hayatını kaybetti.

Rehineleri kurtarmayı ve Hamas'ı yok etmeyi amaçladıklarını açıklayan İsrailli hükümeti, bugüne kadar sadece 5 rehine kurtarabildi.

Bu da yetmezmiş gibi, her fırsatta kendilerini eleştirenlere tehdit yağdıran Netanyahu ve kabinesi, dinsel öğelerle de kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyor.

Bunun birçok örneğini İsrail sokaklarında görmek de mümkün.

"Tevrat, senin gibi Hristiyanları öldürmemizi istiyor"

Gazze'de yaşananları protesto etmek ve barışa dua etmek için toplanan Amerikalı bir inanç grubu, İsrail polisince engellenmek istedi. O dayetmedi, yanlarına yaklaşan bir İsrailli tehditler savurarak şunları söyledi: