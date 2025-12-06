İsrailli yetkili: Savaş gücü açığı ciddi boyutlara ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail ordusunun, zorunlu askerlik süresini uzatma ve daha fazla personel alımına rağmen savaş gücündeki açığın halen ciddi boyutlarda olduğu aktarıldı.

Söz konusu açık, 8 Ekim 2023'te başlayan ve çoğu çocuk ile kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 171 binden fazlasının yaralandığı Gazze saldırılarının yükünden kaynaklanıyor.

ZORUNLU ASKERLİK SÜRESİ UZATILIYOR AMA AÇIK KAPANMIYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ismi açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi, ordunun binlerce ek askere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yetkili, mevcut durumun, halihazırda görev yapan askerler üzerinde ağır bir yük oluşturduğu uyarısında bulundu.

Hizmet süresinin uzatılmasının sorunu çözmeyeceğini vurgulayan yetkili, "Askere alınacak 'öğrenci havuzunu' genişletmek yerine yükü halihazırda görev yapanların üzerine yüklüyoruz. Dolayısıyla zorunlu askerlik hizmetinin uzatılması, savaş gücü açığını kapatamayacak" ifadelerini kullandı.

İsrail Ordu Komutanlığı, ekim ayından bu yana 36 aylık askerlik süresini yeniden yürürlüğe koymaya hazır olduğunu açıklamış, ancak yasa tasarısına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle süreç ertelenmişti.

HAREDİLERİN ASKERE ALINMASI TARTIŞMASI

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Ultra-Ortodoks Yahudiler'in (Haredi) askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten yaklaşık 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.