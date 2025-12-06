Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya eleştiri: Yolsuzluk içinde boğuluyorlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Macaristan Başbakanı Orban, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda AB’deki yolsuzluk skandallarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"AB YOLSUZLUK İÇİNDE BOĞULUYOR"

AB Komisyonu ve AP'nin skandallarla çalkalandığını ancak Brüksel'in hala "ahlaki üstünlüğünü" savunduğunu belirten Orban, "AB yolsuzluk içinde boğuluyor. AB, Ukrayna'daki yolsuzluğu kınamalı ancak yine aynı hikaye tekrarlanıyor: Brüksel ve Kiev, gerçekle yüzleşmek yerine birbirlerini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

AB Kamu Savcılığı Ofisi, 2 Aralık'ta, AB tarafından finanse edilen, genç diplomatlar için düzenlenen eğitim programıyla ilgili ihalede yolsuzluk soruşturması kapsamında, Avrupa Koleji ve AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) binalarında arama yapıldığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Soruşturmaya yakın kaynaklar, şu an Avrupa Koleji Rektörü olarak görev yapan eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve eski EEAS Genel Sekreteri Stefano Sannino'nun gözaltına alınanlar arasında olduğunu AA'ya doğrulamıştı.

Mogherini ve diğer 2 kişi, haklarındaki suçlamaların resmen bildirilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.