İsrailliler esir takasını Tel Aviv’de kurulan ekranlardan takip ediyor

Hamas ve İsrail arasında imzalanan ateşkesin ardından bugün esir takası gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda Hamas, 20 rehineyi Kızılhaç üzerinden İsrail'e teslim etti.
İsrail ise elindeki bin 966 Filistinli mahkûmu otobüslere bindirdi.
TEL AVİV'DEN TAKİP ETTİLER
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması sonrası gerçekleşecek esir takasını Tel Aviv'de kurulan ekranlardan takip etti.
COŞKUYLA KARŞILADILAR
İsrailliler, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailliden 7'sinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim edilmesini coşkuyla karşıladı.