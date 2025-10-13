İsrailliler esir takasını Tel Aviv’de kurulan ekranlardan takip ediyor İsrailliler, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması sonrası gerçekleşecek esir takasını Tel Aviv'de kurulan ekranlardan takip etti. Takası izlerken bazı İsraillilerin uzun süre ağladığı görüldü.