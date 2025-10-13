Abone ol: Google News

İsrailliler esir takasını Tel Aviv’de kurulan ekranlardan takip ediyor

İsrailliler, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması sonrası gerçekleşecek esir takasını Tel Aviv'de kurulan ekranlardan takip etti. Takası izlerken bazı İsraillilerin uzun süre ağladığı görüldü.

Yayınlama Tarihi: 13.10.2025 11:09

Hamas ve İsrail arasında imzalanan ateşkesin ardından bugün esir takası gerçekleştiriliyor. 

Bu kapsamda Hamas, 20 rehineyi Kızılhaç üzerinden İsrail'e teslim etti.

İsrail ise elindeki bin 966 Filistinli mahkûmu otobüslere bindirdi. 

TEL AVİV'DEN TAKİP ETTİLER

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması sonrası gerçekleşecek esir takasını Tel Aviv'de kurulan ekranlardan takip etti.

COŞKUYLA KARŞILADILAR

İsrailliler, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailliden 7'sinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim edilmesini coşkuyla karşıladı.

