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    İsrailliler Mescid-i Aksa'da çıkan yangını sevinçle izledi

    İsrailliler Mescid-i Aksa'da çıkan yangını sevinçle izledi

    Mescid-i Aksa'da çıkan yangını izleyen İsrailliler sevinç çığlıkları attı. Müslüman dünyasından görüntülere tepki büyük.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2021 - 21:55
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 03:17
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    Geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinlilere saldıran İsrail polisi, zulmünü sürdürüyor.

    İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetlenirken, İsrail, Gazze’ye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 9'u çocuk 20 Filistinli hayatını kaybetti.

    MESCİD-İ AKSA'NIN AVLUSUNDA YANGIN ÇIKTI

    Diğer yandan devam eden olaylarda, Mescid-i Aksa'nın ön avlusunda yangın çıktı.

    Yangının, tam nedeni belirlenememekle beraber, İsrail askerlerinin ses bombalarının veya Filistinlilerin polise karşı direnmek için kullandıkları havai fişeklerin etkisiyle çıktığı tahmin ediliyor.

    BÜYÜK COŞKUYLA İZLEDİLER

    Sosyal medyaya yansıyan bir videoda, İsrailliler'in yangını büyük coşkuyla izlediği görüldü. Görüntülerde, İsraillerin ellerinde bayraklarını sallayarak adeta bir zafer kazanmışsına sevinmeleri dikkat çekti.

    İsrailliler Mescid-i Aksa'nın avlusunda çıkan yangını sevinçle izledi

    Mescid-i Aksa'nın ön avlusunda yangın çıktı

    İsrailliler Mescid-i Aksa da çıkan yangını sevinçle izledi #1

    İsrailliler Mescid-i Aksa da çıkan yangını sevinçle izledi #2

    İsrailliler Mescid-i Aksa da çıkan yangını sevinçle izledi #3

    İsrailliler Mescid-i Aksa da çıkan yangını sevinçle izledi #4

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