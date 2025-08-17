İsrailliler, Tel Aviv'de ana yolu kapatarak esirlerin geri getirilmesini istedi

Netanyahu hükümetinin Gazze politikasına İsrail içinden gelen tepkiler giderek artıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Tel Aviv genelinde toplanan göstericiler, İsrail rejimini Gazze'deki Filistin direnişiyle müzakerelere öncelik vermeye çağırdı.

Aileler, sevdiklerini eve getirmenin tek geçerli yolunun Hamas ile kapsamlı bir anlaşma olduğunu vurguladı.

YOLU KAPATTILAR

Göstericiler, baskıyı artırmak için, işgal altındaki Filistin'deki ana otoyollardan biri olan 531. Karayolu'nu trafiğe kapatarak önemli trafik aksaklıklarına yol açtı.

ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA

İsrail Polisi, saat 12.00 itibarıyla şu ana kadar 32 kişinin tutuklandığını söyledi.

Öte yandan protestolarda 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ PROTESTOCULARA SALDIRDI

Protestolar nedeniyle oluşan trafiğe sıkışan sürücülerden biri aracından inerek yakınlarda duran insanlara biber gazı sıktı.

Protestoculara, polis tarafından yolu trafiğe açmak amacıyla tazyikli su sıkıldı.