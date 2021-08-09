İstanbul Havalimanı, 'Dünyanın En İyileri' arasında

İstanbul Havalimanı, uçuş araştırma servisi Skytrax tarafından açıklanan 2021 yılının En İyi Havalimanları listesinde, 'En Gelişmiş Havalimanı' olarak yer aldı.

Uçuş araştırmaları yapan ve merkezi Birleşik Krallık'ta olan Skytrax, 2021 yılının 'En İyi Havalimanları'nı açıkladı.

Yıllık olarak açıklanan "Dünyanın En İyi Havalimanları" listesinde 2020 yılında zirveye oturan Singapur Changi Havalimanı, bu yıl liderliği kaybetti.

LİSTEYE 'İSTANBUL HAVALİMANI' DA GİRDİ

Doha’da bulunan Hamad Uluslararası Havalimanı’nın ilk sırayı aldığı listede, ikinci sırayı Tokyo Haneda Havalimanı aldı, Singapur Changi Havalimanı da üçüncü sıraya yerleşti. Dördüncü sırada Güney Kore’de bulunan Incheon Uluslararası Havalimanı, beşinci sırada Tokyo Narita Havalimanı, altıncı sırada Münih Havalimanı, yedinci sırada Zürih Havalimanı yer aldı. Londra Heathrow Havalimanı'nın sekizinci olduğu sıralamada, Kansai Uluslarararası Havalimanı dokuzuncu, Hong Kong Ulusslararası Havalimanı ise onuncu sırada yer buldu. Listede farklı kategorilerde de havalimanları ödül alırken, bunlardan biri İstanbul Havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi ARŞİV VİDEO

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"EN GELİŞMİŞ HAVALİMANI"

3 saatlik uçuşla 41 ülkeye, 5 saatlik uçuşla 66 ülkeye ulaşım imkanı sağlayacak ve 250'si dış hatlar olmak üzere 300'den fazla uçuş noktasıyla dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı, "En Gelişmiş Havalimanı" seçildi.

Changi ise en iyi havalimanı personeli ödülüne layık görüldü.