İstanbul'da eski sevgilisi tarafından öldürülen Hilal Özdemir'e veda

İstanbul'da eski sevgili dehşeti..

Saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana gelen olayda Ayberk Kurtuluş, tartıştığı eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde Özdemir ve Kurtuluş'un hayatını kaybettiği belirlendi..

Özdemir ve Kurtuluş'un cansız bedenleri gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Özdemir'in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze, bugün Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye gelen yakınları, Özdemir’in tabutuna sarılarak ağladı..

"O KAMPÜSE NORMAL BİR İNSAN GİREMİYOR. BU ADAM O SİLAHLA NASIL GİRİYOR?"

Hilal Özdemir’in amcası Fahri Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Düşüncemiz, bir şeyimiz yok ki. 15 yaşındaki canımız gitti. 24 tane suçu var. Gelip benim yeğenimi öldürüyor. Sonra gidip kendisini öldürüyor. Benim tek kızdığım, o kampüse normal bir insan giremiyor. Bu adam o silahla nasıl giriyor? Zaten bunun peşine düşeceğiz. Öyle bırakmayacağız.



Hiç haberimiz yoktu. Gündüz 19.30’da olay oluyor. Gece 22.30'da öğreniyoruz bu olayları sosyal medyadan. Çocuğun sahibi de yok. Adli Tıp'a kimsesi de gelmedi. Babası ile annesi ayrı. Bu çocuk babasını da dövüyormuş. Babası cenazesini almaya bile gelmedi.