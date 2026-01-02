İstanbul'daki Filistin yürüyüşü dünya basınında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1 Ocak'ta, 2026'nın ilk sabahında İstanbul, Filistin'e destek için yürüdü.

Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylemin sloganı "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" oldu.

Yüz binlerin katıldığı söylenen yürüyüş, dünya basınında da gündem haline geldi.

"YARIM MİLYON İNSAN YÜRÜDÜ"

"İstanbul'da, yılın ilk günü yarım milyon insan Gazze için adalet talep ederek ve İsrail'i saldırıları durdurmaya çağırarak yürüdü." diyen The New Arab gazetesi, Türkiye'yi İsrail'i en sert eleştiren ülkelerden biri olarak tanımladı.

Makalede, protestocuların eylem için dondurucu soğukta toplanmalarına dikkat çekildi.

"İSTANBUL'DA BİNLER, GAZZE YANLISI MİTİNG DÜZENLEDİ"

Al Monitor haberinde, "Filistin ve Türk bayrakları sallayan binler, savaşın kırdığı topraklarda şiddetin sona ermesi için bir araya geldi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Gazze ateşkesindeki rolüne de dikkat çekildi.

"HALK SABAH NAMAZI ÇIKIŞI TOPLANMAYA BAŞLADI"

"Dondurucu soğuğa rağmen katılım çok yüksekti." diyen Middle East Monitor gazetesi, Aya Sofya, Sultanahmet, Süleymaniye gibi büyük camilerden sabah namazının ardından çıkan halkın, Galata Köprüsü'ne akın ettiğini yazdı.

"İSRAİL'İN SOYKIRIMCI SAVAŞINA DUR DEMEK İÇİN YÜRÜYORLAR"

Sabah namazının ardından toplanan halka dikkat çeken Al Jazeera gazetesi, "İstanbul'daki protestocular İsrail'in soykırımcı savaşına dur demek için yürüyor." diye yazdı.

Katılımcılar arasındaki tanınır figürlerden de bahseden gazete, haberinde birçok fotoğrafa yer verdi.

"ERDOĞAN'IN OĞLU LİDERLİĞİNDE YÜRÜDÜLER"

İsrail merkezli Times of Israel gazetesi, Bilal Erdoğan'ın yürüyüşe önderlik etmesini vurgulayarak "Erdoğan'ın oğlu liderliğinde yürüdüler." dedi.

Makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail karşıtı söylemleri hatırlatılırken, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkilerine de değinildi.

"GALATA KÖPRÜSÜ'NDE FİLİSTİNLİLERE DESTEK İÇİN DEV EYLEM"

Bilal Erdoğan ve diğer tanıdık figürlerin katılımından bahseden Politics Today makalesi, 520 bine yakın kişinin dondurucu soğukta Filistin'e destek için toplandığını yazdı.

"DEV KALABALIKLAR İSTANBUL'DA YÜRÜDÜ"

Orta Doğu'nun prestijli gazetelerinden Middle East Eye, "İstanbul'da dev kalabalıklar Gazze'deki Filistinlilere destek için yürüdü." cümlesini kullandı.

"GAZZE'YE DESTEK İÇİN YÜZ BİNLER İSTANBUL'DA TOPLANDI"

Greek City Times, makalesinde "İstanbul'da yüz binler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek ve bölgeyi yok eden şiddetin sona ermesi için yürüdü." sözlerine yer verdi.

Gazete, Bilal Erdoğan'ın konuşmasından ve Türkiye'nin 7 Ekim'den beri İsrail'e yönelttiği eleştirilerinden bahsetti.