İşte İkiz Kulelerin 22 Yıl Sonraki Hali! 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarıyla yıkılan New York'taki İkiz Kulelerin şimdiki görüntüsü merak edildi. 22 yılın ardından dünyanın ticaret merkezi bakın neye dönüştü...

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İkiz Kuleler, Dünya Ticaret Merkezi kompleksi içinde yer alan ve New York City'nin sembollerinden biri haline gelmiş olan iki büyük gökdelendir.

Bu binalar, birçok büyük şirketin ofislerine ev sahipliği yapmış ve ekonomik faaliyetlerin önemli bir merkezi olarak işlev görmüştür.

Yükseklikleri ve ikiz yapısı, görsel olarak etkileyici bir görüntü sunan İkiz Kuleler, sembol haline gelmiştir.

Binaların içinde birçok mağaza, restoran, müze ve diğer kamusal alanlar mevcuttur.

Terör saldırıları

İkiz Kuleler, 11 Eylül 2001 tarihindeki terör saldırılarının hedefi oldu. Bu saldırılar, El Kaide adlı terör örgütü tarafından düzenlendi.

Sabah saatlerinde, El Kaide'ye ait 19 terörist, dört sivil yolcu uçağına binerek Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıktı.

Saldırının ilk aşaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Yakası'ndaki New York City'deki World Trade Center'a yönelikti. Saat 08:46'da American Airlines'a ait Flight 11, Kuzey Kulesi'ne çarptı.

Sadece 17 dakika sonra, saat 09:03'te United Airlines'a ait Flight 175, Güney Kulesi'ne çarptı.

İkiz Kulelerin çöküşü

Uçakların çarpmasının ardından, yangınlar başladı ve binaların yapısı büyük zarar gördü.

Kulelerin yıkılması, çelik yapıların yangınlar nedeniyle çökmeye başlaması sonucunda gerçekleşti. Kuzey Kulesi saat 10:28'de, Güney Kulesi ise saat 09:59'da çöktü.

Bu saldırılar sonucunda 2.977 kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi yaralandı.

11 Eylül saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya genelinde büyük bir etki yarattı ve bir dönüm noktası olarak kabul edildi.

Yeniden inşaa

İkiz Kuleler'in yıkılmasının ardından, bu alanda yeni bir World Trade Center kompleksi inşa edildi.

Alanda inşa edilen yeni gökdelen, müze ve anıtlar, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Turistlerin biraz buruk, biraz da merakla ziyaret ettiği kompleks, hem saldırıları anmak için bir merkez hem de bir nevi turistik mekana dönüşmeye başladı.

İşte bugünkü hali

Amerika kıtasının en yüksek, dünyanın da 7. yüksek binası olarak tasarlanan ve 2014'te açılan gökdelen, 541,3 metre uzunluğuyla ziyaretçilerin odak noktalarından oluyor.

11 Eylül saldırılarının hikayesini, ilk ağızdan hikayeler ve orijinal eserlerle tanıtan "9/11 Anma Müzesi" de komplekste ziyaret edilen noktalardan biri olarak öne çıkıyor.