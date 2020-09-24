İsveç askeri bütçeye içki zammıyla katkıda bulundu

Avrupa genelinde en yüksek içki fiyatlarının kaydedildiği İsveç, artan savunma maliyetlerini karşılamak için çareyi içki ve sigaraya zam yapmakta buldu.

Rusya ile NATO arasındaki gerginliğin yansımalarını yakından yaşayan İsveç, savunma alanındaki önlemlerini artırmaya devam ediyor.

KADIN VE ERKEĞE ZORUNLU ASKERLİK UYGULAMASI VAR

Zorunlu askerliği 2010'da kaldırdıktan sonra, 2018 yılında hem erkekler hem kadınlar için olmak üzere zorunlu askerlik uygulamasını yeniden yürülüğe sokan ülke, şimdi de askeri bütçeye ek gelir getirmenin yollarını arıyor.

İsveç Maliye Bakanı Magdalena Andersson, Expressen gazetesine yaptığı açıklamada savunma harcamalarındaki artışın finanse edilmesinin yolunun içki ve tütün zammından geçtiğini söyledi.

"İÇKİ İÇERKEN ORDUYA KATKIDA BULUNUN"

Yaptığı açıklamada, yeni vergi düzenlemesinin 1 Ocak 2023’te yürürlüğe gireceğini duyuran Andersson, zamların savunma bütçesine 110 milyon dolar gelir getirmesini beklendiğini sözlerine ekledi.

Askeri alan harcamalarındaki artışın finanse edilmesinde bu düzenlemenin çok büyük payı olduğunu duyuran Andersson, tepki çeken kararı, "Cuma günü iş çıkışı birer bira içerken iyi bir şey yapıyorum duygusuyla rahatlıyabilirsiniz." sözleriyle savundu.

ALKOLÜN EN PAHALI OLDUĞU ÜLKELERDEN

Ülkede alkol satışından sorunlu olan devlete ait tekel Systembolaget verilerine göre, alkolde perakende satış fiyatının büyük bölümü, vergiden oluşuyor. Buna göre içki fiyatının yüzde 32'sini alkol vergisi, yüzde 20'sini KDV oluşturuyor.