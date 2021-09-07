İsveç: Avrupa Birliği Ordusu'na karşıyız

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Avrupa Birliği'nin, ABD'ye bağımlı kalmamak için kendi askeri gücünü kurma planının doğru bir çözüm olmadığını söyledi.

Son dönemde ABD ile Avrupa Birliği arasındaki görüş ayrılıkları, birliğin kendini koruyabileceği bir ordunun kurulması fikrine kadar götürdü.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, devlet radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Stratejik Pusula" planı çerçevesinde "AB'nin ortak askeri güç oluşturması" önerisini değerlendirdi.

"ABD İLE İŞBİRLİĞİ, AVRUPA'NIN GELECEĞİ İÇİN HALA ÇOK ÖNEMLİ"

Hultqvist, ABD ile askeri işbirliğinin AB'nin belkemiği olduğunu belirterek, "ABD ile işbirliğinin ve transatlantik bağlantının Avrupa'nın geleceği için hala çok önemli olduğuna inanıyorum. AB'nin askeri gücünü oluşturma planını, sorunları çözmenin ana yolu olarak görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"STRATEJİK PUSULA" GÖRÜŞMESİ 16 KASIM'DA

"Stratejik Pusula"nın, AB'nin askeri anlamda gelecekteki hedeflerini, stratejik planlarını, kendisine yönelik tehditleri içeren bir askeri strateji belgesi olması isteniyor.

Stratejik Pusula'nın hazırlanmasında omurgayı oluşturacak belge ise AB'nin "tehdit analizi" raporu olacak. Bu gizli rapor, AB üyesi ülkelerin istihbarat kurumlarının tehdit değerlendirmelerinden oluşuyor. Ancak her AB üyesinin tehdit algısı farklı olduğundan henüz mutabakata varılmış değil.

AB'nin Stratejik Pusula oluşturmak istemesinin başlıca nedenlerinden biri "Avrupa'nın güvenliğinde özerklik" istemesi.

ABD'nin koruma kalkanından çıkmak ve kendi korumasını oluşturmak isteyen AB, bunu "stratejik özerklik" olarak tanımlıyor.

Stratejik Pusula adlı rapordaki öneri 16 Kasım'da Avrupa Konseyi'nde ele alınacak.