İsveç Başbakanı Stefan Löfven istifa etti

İsveç Başbakanı Stefan Löfven istifa etti

Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi'nin oluşturacağı yeni koalisyon hükümetinin, bu hafta parlamentoda oylanması bekleniyor.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Meclis Başkanı Andreas Norlen'e istifasını sundu.

Sosyal Demokrat Parti başkanlığını 5 Kasım'da bırakan Löfven, yerine yeni hükümet kurması için Ekonomi ve Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u önerdi.

YENİ KOALİSYON KURULUYOR

Göteborg'daki kongrede Sosyal Demokrat Partinin yeni lideri Ekonomi ve Maliye Bakanı Andersson olmuştu.

Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi oluşturacağı yeni koalisyon hükümetinin, bu hafta parlamentoda oylanması bekleniyor.

İLK KADIN BAŞBAKAN OLARAK TARİHE GEÇEBİLİR

Merkez Partisi de Andersson'u destekleyeceğini duyurmuştu.

Andersson, seçilmesi halinde ülke tarihinde ilk defa bir kadın başbakan olarak tarihe geçecek.