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    İsveç basını: Yargıtay FETÖ elebaşlarından birinin Türkiye'ye iadesini durdurdu

    İsveç basını: Yargıtay FETÖ elebaşlarından birinin Türkiye'ye iadesini durdurdu

    İsveç'te Yargıtayın, FETÖ elebaşlarından birinin Türkiye'ye iade edilmesini durdurduğu ortaya çıktı.
    • 17.07.2022 - 23:14
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    Dagens Juridik gazetesinin haberinde, 2018'de İsveç'te oturum izni verilen ve FETÖ elebaşlarından olduğu gerekçesiyle Türkiye tarafından iadesi istenilen 48 yaşındaki Yılmaz Aytan'ın iadesinin Yargıtay tarafından durdurulduğu belirtildi.

    FETÖ'nün sözde Afganistan imamı

    AA'nın haberine göre; Türkiye'nin iadesini istediği Yılmaz Aytan'ın, FETÖ'nün sözde Afganistan imamı olduğu ve bylock kullandığının tespit edildiği ifade edilen haberde, 2018'de İsveç'ten sığınma talep ettiği ve o tarihten beri İsveç'te oturma ve çalışma izni olduğu kaydedildi.

    "Bylock kullanması ve FETÖ sempatizanı olması suç değil"

    Haberde, söz konusu kişinin bylock kullanması ve FETÖ'ye sempati duymasının İsveç'te suç teşkil etmediği, bu yüzden Türkiye'ye iadesinin durdurulduğu aktarıldı.

    Linde: "Türkiye, NATO üyeliğine yılbaşından önce izin verebilir"

    Öte yandan, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yılbaşından önce izin vereceğini umduğunu ama bundan emin olmadığını söyledi.

    İsveç basını: Yargıtay FETÖ elebaşlarından birinin Türkiye ye iadesini durdurdu #1

    Türkiye'nin 2019'dan bu yana 16 kişiyi İsveç'ten talep ettiğini aktaran Linde, "Bunlardan 9'u İsveç'te olmadığı için talep geri çekildi. Yargıtay bunlardan 4'ünün iade edilmemesi gerektiğine karar verdi, 3 kişi de iade edildi." ifadelerini kullandı.

    İsveç basını: Yargıtay FETÖ elebaşlarından birinin Türkiye ye iadesini durdurdu #2


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