İskandinav ülkesi İsveç'in resmi NATO üyeliği, göndere çekilen bayrakla tamamlandı.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, tören dolayısıyla NATO karargahını ziyaret etti.
Bayrak çekme töreni öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyen Kristersson, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti.
Türk bayrağının yanına çekildi
İsveç bayrağı, düzenlenen törenle göndere çekildi. Söz konusu bayrağın, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin bayrağının yanında konumlandığı görüldü.
NATO'nun 32'nci üyesi
İsveç, 11 Mart'ta NATO'nun 32'nci üyesi olarak İttifak'a resmen katılmış oldu.
Törende NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson konuşma gerçekleştirdi.
Stoltenberg: 5. Madde kapsamında sağlanan korumadan yararlanıyorlar
Stoltenberg, gelişmeyi "tarihi bir gün" olarak nitelendirerek şöyle dedi:
200 yılı aşkın süredir bağlantısızlığın ardından İsveç artık Müttefiklerin özgürlük ve güvenliğinin nihai garantisi olan 5. Madde kapsamında sağlanan korumadan yararlanıyor.
5. Madde, NATO üyesi herhangi bir ülkeye düzenlenen saldırıyı, üye ülkelerin tamamına yapılmış gibi sayıyor.
Kristersson: Eve geldik
İsveç Başbakanı Kristersson, törende şu açıklamayı yaptı:
İsveç, NATO'nun gururlu bir üyesi. NATO, barış ve güvenliğin en başarılı organizasyonu. Şimdi biz de bir müttefikiz.
İsveç, bu üyelikle eve gelmiş oldu. (NATO) Demokrasilerin ve iyi komşularımızın güvenlik iş birliğine ev sahipliği yapıyor.
Bütün müttefiklerimize teşekkür ediyorum. Biz sizi, siz de bizi seçtiniz. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.
2022'de üyelik başvurusu yaptılar
Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı. İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.
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