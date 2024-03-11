AA & Ensonhaber

İskandinav ülkesi İsveç'in resmi NATO üyeliği, göndere çekilen bayrakla tamamlandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, tören dolayısıyla NATO karargahını ziyaret etti.

Bayrak çekme töreni öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyen Kristersson, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti.

Türk bayrağının yanına çekildi

İsveç bayrağı, düzenlenen törenle göndere çekildi. Söz konusu bayrağın, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin bayrağının yanında konumlandığı görüldü.

NATO'nun 32'nci üyesi

İsveç, 11 Mart'ta NATO'nun 32'nci üyesi olarak İttifak'a resmen katılmış oldu.

Törende NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson konuşma gerçekleştirdi.

Stoltenberg: 5. Madde kapsamında sağlanan korumadan yararlanıyorlar

Stoltenberg, gelişmeyi "tarihi bir gün" olarak nitelendirerek şöyle dedi:

5. Madde, NATO üyesi herhangi bir ülkeye düzenlenen saldırıyı, üye ülkelerin tamamına yapılmış gibi sayıyor.

Kristersson: Eve geldik

İsveç Başbakanı Kristersson, törende şu açıklamayı yaptı:

İsveç, NATO'nun gururlu bir üyesi. NATO, barış ve güvenliğin en başarılı organizasyonu. Şimdi biz de bir müttefikiz.



İsveç, bu üyelikle eve gelmiş oldu. (NATO) Demokrasilerin ve iyi komşularımızın güvenlik iş birliğine ev sahipliği yapıyor.



Bütün müttefiklerimize teşekkür ediyorum. Biz sizi, siz de bizi seçtiniz. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.