İsveç gazetesi: Türkiye'yle NATO için gizli görüşmeler yapıldı

Aftonbladet, üst düzey İsveçli yetkililerin gizlice Ankara'yı ziyaret ettiğini yazdı.

Türkiye ile İsveç arasında, NATO'ya üyelik müzakereleri devam ediyor.

Stockholm yönetimi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından komşusu Finlandiya ile birlikte askeri ittifakın birer üyesi olmak için başvuruda bulundu.

Ankara ise her iki ülkeden, iadesi istenen isimlerle ilgili adımlar atmasını bekliyor.

"İsveç'in Türkiye ile gizli görüşmeleri"

İsveç basınından Aftonbladet gazetesi, "NATO anlaşmasını yerine getirmek için İsveç'in Türkiye ile gizli görüşmeleri" başlıklı bir haber yayınladı.

Konuyla ilgili bir kaynağa işaret edilen haberde, "İsveç'in Türkiye ile NATO anlaşmasını yerine getirme çalışmaları giderek daha 'somut' bir aşamaya girdi." denildi.

"Gizlice Ankara'yı ziyaret ettiler"

İki ülke arasında kurulan birtakım temaslardan bahsedilirken, "Sonbaharda, Güvenlik Polisi ve çeşitli bakanlıklardan yöneticiler, birkaç üst düzey toplantı için gizlice Ankara'yı ziyaret ettiler." bilgisi paylaşıldı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin güvenlik sorunlarını çok ciddiye aldıklarını belirterek, "Terör örgütü PKK ve diğer terör örgütleri ve bunların uzantılarından gelen tehditler de dahil olmak üzere terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede iş birliği yapmak istiyoruz." mesajı vermişti.

Dışişleri Bakanı Billström: Ayrıntılara girmek istemiyorum

Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün, "gizli görüşme" haberlerine dair, "Devam eden diyaloglar var, ancak tam olarak istenen seyahatler veya hangi görüşmelerin gerçekleştiği hakkında ayrıntılara girmek istemiyorum." şeklindeki açıklamasına dikkat çekildi.

Aynı haberde ayrıca, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılmasına dair "ablukasının" beşinci ayına girdiği anımsatıldı.

Kristersson'a Türkiye daveti

Bu arada dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmede Erdoğan, Kristersson'u Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacağını belirtmişti.