İsveç: Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri ülkenin güvenlik durumunu kötüleştirdi İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin ülkesinin güvenlik durumunu kötüleştirdiğini ve imajı üzerinde olumsuz etki yaptığını söyledi.

AA

İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik hadsiz eylemler dur durak bilmeden devam ediyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler, yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı.

Polis koruması eşliğinde eylemini gerçekleştirmişti

Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti. İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Provokasyonlar sürdü

Daha önce de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sahne olan İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ve İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) Başkanı Charlotte von Essen, ülkede son günlerde artan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"Ülkemizin imajı üzerinde olumsuz etkisi oldu"

Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri ve dünyanın çeşitli yerlerindeki karşı protestoların İsveç'te güvenlik risklerini tırmandırdığına işaret eden Strömmer şunları söyledi:

İsveç'in, İslam düşmanı ülke gibi resmedilmesi ciddi bir durum. Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri, İsveç'in güvenlik durumunu kötüleştirdi. Ülkemizin imajı üzerinde olumsuz etkisi oldu.

Strömmer, teröre karşı çalışmaların hızlandırıldığını, 15 kurumun da teyakkuza geçirildiğini belirtti.

SEPO Başkanı Essen de mart ayından beri ülkenin terör riski seviyesinin yüksek olduğunu hatırlatarak, Kur'an-ı Kerim yakılma olaylarından sonra, ülkedeki mevcut terör riskinin yüksek seviyede kalmaya devam ettiğini söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin ülkesinin dış dünyada kötüleşen imajının ele alındığı Meclis Adalet Komitesi toplantısına katıldı.

Ciddiye alınması gereken konu olarak nitelendirdi

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Billström, İsveç'te kutsal metinlerin yakılma olayının ciddiye alınması gerektiğine işaret etti.

Kur'an-ı Kerim yakılmasının İsveç'te yasal olmasına rağmen, uygun olmadığını dile getiren Billström, "Kur'an-ı Kerim yakma olayları başladığı günden beri, birçok ülkenin dışişleri bakanı ile temas halindeyim. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri ile de konu hakkında bir görüşme yapacağım." dedi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasından sonra İslam dünyasında yükselen İsveç firmalarına boykot çağrısı üzerine harekete geçen Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, firma yetkililerini toplantıya çağırdı.

İsveçli firmaların risk altında olduğunu belirtti

Toplantı öncesi açıklamada bulunan Forsell şöyle devam etti: