İsveç, NATO'ya katılmak istiyor: Rus tehdidini savuşturmalıyız Savunma Bakanı Jonson, "Rusya'yı potansiyel bir tehdit olarak görmezlikten gelmemeli ve tetikte olmalıyız" dedi. NATO'ya katılmak istediklerini söyleyen Jonson, ittifaka 'stratejik derinlik' sunduklarını öne sürdü.

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Türkiye, NATO üyesi olmak isteyen İsveç'in katılım sürecini erteme kararı aldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in katılım protokolü görüşmelerini ileri bir tarihe öteledi.

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Rusya'dan gelen tehdidi bertaraf etmek için "mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde" askeri ittifakın tam üyesi olmak istediklerini söyledi.

Jonson, NATO onay sürecinin tamamlanmasına ilişkin bir zaman çizelgesi veremediğini, ancak Türkiye ve Macaristan'dan yeşil ışık yakmasını beklediklerini dile getirdi.

"Rusya'ya karşı tetikte olmalıyız"

The Guardian'a konuşan Jonson, şu ifadeleri kullandı:

Rusya'yı potansiyel bir tehdit olarak görmezlikten gelmemeli ve tetikte olmalıyız. Rusya, Ukrayna'da dayanıklılık kanıtları gösterdi.



Dolayısıyla buna bağlı kalmamız gerekiyor. Bunu da ulusal zayıflıklarımızı güçlendirerek ve bir an önce NATO'ya tam entegre olarak en iyi şekilde yapıyoruz.

İsveç onay bekliyor

İsveç, NATO başvurusunu Mayıs 2022'de Finlandiya ile aynı zamanda gerçekleştirmişti. Bu yılın nisan ayında, yani 11 ay sonra, Finlandiya resmen NATO üyesi oldu. Ancak İsveç, Türkiye ve Macaristan'ın onayını bekliyor.

"NATO'ya stratejik derinlik sunuyoruz"

Jonson, İsveç'in başvurusuna NATO müttefikleri arasında "güçlü destek" olduğunu söyledi.

Başbakan Ulf Kristersson hükümetinin savunma bakanı, İsveç'in NATO'ya "daha iyi stratejik derinlik" ve "önemli askeri kaynaklar" sunduğunu kaydetti.

"Artık daha güvendeyiz"

Ülkesinin üyeliğiyle ilgili iyimser olduğunu anlatan İsveç Savunma Bakanı Jonson, şöyle devam etti: