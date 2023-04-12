İsveç savaşa hazırlanıyor! 34 yıl sonra en büyük tatbikat İsveç, 13 ülkenin katılacağı ve 3 hafta sürecek olan en büyük askeri tatbikatını yapacak.

İHA

Terör yuvasına dönen İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye onay vermedi.

Finlandiya'nın da Türkiye'nin onayıyla NATO'ya katılmasının ardından harekete geçen İsveç, askeri tatbikatlara başladı.

İsveç bu kapsamda, 24 Nisan’da 1989’dan bu yana en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirecek.

26 bin asker katılacak

ABD, İngiltere, Finlandiya, Polonya, Norveç, Estonya, Letonya, Litvanya, Ukrayna, Danimarka, Avusturya, Almanya ve Fransa'nın da katıldığı "Aurora 23" olarak adlandırılan tatbikatta, yaklaşık 26 bin asker görev alacak.

Saldırı önlemi

İsveç ordusundan Yarbay Henrik Larsson tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Aurora 23'ün amacı, İsveç'e yönelik silahlı bir saldırıya karşı ordunun birleşik harekat kapasitesini artırmak ve bölgenin istikrarına katkı sağlamak.

Savaşa hazırlık tatbikatı

Havada, karada ve denizde gerçekleştirilecek tatbikata katılan askerler, herhangi bir saldırı ya da büyük ölçekli kara, hava ve deniz manevraları karşısında İsveç'in askeri hazırlık kapasitesini yükseltmek için eğitim görecek.

Lojistikle ilgili faaliyetlerin de yapılacağı tatbikat sırasında ayrıca, sivil ve askeri kurumlar arasındaki iş birliği test edilecek ve ülkeye yönelik bir saldırı ihtimaline karşı ortak harekata odaklanılacak.

Savunma harcamaları artırıldı

Son yıllarda askeri hazırlık kapasitesini güçlendirmek için adımlar atan İsveç, Nisan 2022’de Ukrayna savaşı nedeniyle savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2'sine yükseltme kararı aldı.

İsveç, ayrıca daha önce silahsızlandırılan Baltık Denizi'ndeki Gotland adasına asker konuşlandırdı, zorunlu askerlik uygulamasını yeniden başlatmaya karar verdi.

Yaklaşık üç hafta sürecek askeri tatbikat 11 Mayıs’ta sona erecek.