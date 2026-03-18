İsveç vatandaşı İran’da idam edildi

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, geçtiğimiz yıl haziran ayında gözaltına alınan bir İsveç vatandaşının bugün İran’da idam edildiğini açıkladı. Bakan Stenergard, idam edilen kişinin İsveç vatandaşı olduğunu belirterek, hukuki sürecin adil yargılanma standartlarına uymadığını vurguladı.

Bakan, yaptığı açıklamada, “İdam cezası insanlık dışı, zalim ve geri döndürülemez bir cezadır. İsveç, Avrupa Birliği’nin geri kalanıyla birlikte, her şartta uygulanmasını kınamaktadır” ifadelerini kullandı.

CASUSLUK SUÇLAMASI VE MOSSAD BAĞLANTISI

İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı bugün yayımladığı haberde, idam edilen kişinin Kurosh Keyvani olduğunu duyurdu. Keyvani, İran’daki hassas bölgelerle ilgili görüntü ve bilgileri İsrail’in dış istihbarat teşkilatı Mossad için sağlamakla suçlandı.

Haberde, Keyvani’nin Yüksek Mahkeme tarafından verilen idam cezasının onaylandığı ve sabah saatlerinde infaz edildiği kaydedildi. Keyvani’nin, Mossad tarafından internet üzerinden işe alındığı ve ilk temasının Farsça konuşan bir Mossad görevlisiyle kurulduğu belirtildi.

İSVEÇ'İN TEPKİSİ

Stenergard, idam kararının İsveç ve Avrupa Birliği’nin temel insan hakları değerlerine aykırı olduğunu vurguladı. İsveç hükümeti, konuya ilişkin İranlı yetkililerle defalarca görüştüklerini, ancak idamın önlenemediğini ifade etti.