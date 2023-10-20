İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Filistin'e destek için grev başlattı İklim aktivisti Greta Thunberg bu haftaki iklim protestolarını Filistin ve Gazze için dayanışma içinde gerçekleştirdiklerini belirterek 'Filistinliler ve etkilenen tüm siviller için özgürlük' çağrısı yaptı.

AA Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İsrail'in katliamları sürüyor Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. Son olarak İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı. Thunberg'ten Filistin'e destek çağrısı İsrail-Filistin çatışmalarının 14'üncü gününde, iklim aktivisti Greta Thunberg ve Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı. Thunberg, sosyal medya platformu X'ten "Bugün Filistin ve Gazze (Gazze Şeridi) ile dayanışma için grev yapıyoruz." paylaşımında bulundu. "Dünyanın Filistin için ses yükseltmesi gerekiyor" Thunberg, "Dünyanın, Filistinliler ve etkilenen tüm siviller için sesini yükseltmesi, derhal ateşkes, adalet ve özgürlük çağrısında bulunması gerekiyor." ifadesini kullandı. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)