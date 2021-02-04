Hindistan polisi, Greta Thunberg hakkında suç duyurusunda bulundu

Hindistan'da polis, devam eden çiftçi protestolarına destek mesajı yayınlayan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Greta Thunberg'ın Hint çiftçilere destek mesajlarının ardından Delhi polisi harekete geçti.

Thunberg, hakkında yapılan suç duyurusunun ardından geri adım atmadı. Twitter üzerinden bir paylaşım daha yaparak çiftçilere desteğini yineledi.

ÇİFTÇİLERE DESTEĞİNİ GERİ ÇEKMEDİ

Genç aktivist yaptığı paylaşımda, "Hala çiftçilerle dayanışma içindeyim ve barışçıl protestolarını destekliyorum. Hiçbir nefret, tehdit, insan hakları ihlali bunu değiştirmeyecek." ifadelerini kullandı.

Thunberg, dün yaptığı paylaşımda da "Hindistan'daki çiftçi protestolarıyla dayanışma içindeyiz." ifadesini kullanmıştı

RİHANNA DA ÇİFTÇİLERE DESTEK VERDİ

Ayrıca, dün, Thunberg'in yanı sıra, Barbadoslu şarkıcı Rihanna, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in avukat ve eylemci yeğeni Meena Harris dahil birçok ünlü, sosyal medya hesaplarında, Hindistan'da aylardır eylem yapan çiftçilerin durumuna dikkat çeken paylaşımlarda bulunmuştu.





ÇİFTÇİ EYLEMİNE ABD'DEN DESTEK

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin tarım başkenti olarak bilinen Fresno idari bölgesinin Belediye Başkanı Jerry Dyer, Twitter paylaşımında, tarım ve hayvancılığın önemini bildiklerini vurgulayarak, Hintli çiftçilerin gösterilerine destek verdi.





Dyer, video mesajında, "Hepinize yönelik haksız hükümet müdahalesine karşı durduğunuz için yanınızdayız." ifadesini kullandı.

ABD'DEN ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINA VURGU

NDTV'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, yeni tarım yasaları karşıtı protestolarına ilişkin, barışçıl protestoların gelişen bir demokrasinin ayırt edici özelliği olduğunun farkında olduklarını belirtti.

Hindistan pazarlarının verimliliğini artıracak, daha fazla özel sektör yatırımını çekecek adımları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.





SORUNLAR DİYALOG YOLU İLE ÇÖZÜLMELİ

Sözcü, ABD'nin taraflar arasındaki herhangi bir anlaşmazlığın diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu kaydetti.

PROTESTOYU BAŞLATAN DÜZENLEME

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı.





ARACILAR, KAZANÇLARI DÜŞÜREBİLİR

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

PROTESTOLAR ARTTI

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.





MÜZAKERELERDEN SONUÇ ALINAMADI

Hükümet ile çiftçiler arasındaki taleplerin uzlaştırılması için yapılan 11 tur müzakere sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.





ÇİFTÇİLER ZOR DURUMDA

Ülkede, çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.