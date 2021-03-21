İsveçli teolog: Hristiyanlar, Hz. Muhammed'i peygamber olarak kabul edebilir

Teolog Wiren, Hz. İsa'dan sonra da peygamber geldiğini ifade etti. Wiren, İncil'de bu tür bilgilerin var olduğunu belirtti.

İsveç Kiliseler Birliği (Svenska Kyrkan) Teologu Jakob Wiren, Hz. Muhammed'i Hristiyanların da peygamber olarak kabul edebileceğini söyledi.

"Ötekine yer açmak" adlı kitabının bir bölümünü İslamiyet'e ayıran Wiren, "Hz. Muhammed, tek tanrıyı savunduğu için Hristiyanlar da kendisinin peygamber olduğunu kabul edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"İSA'DAN SONRA DA PEYGAMBER GELDİ"

Hz. İsa'dan sonraki yıllarda da peygamber geleceğine dair İncil'de bilgiler olduğunu anlatan Wiren, kitabında şunları kaydetti:

"İsa'dan sonra da peygamber geldi. İncil'de bu tür bilgiler var. Hristiyanların Hz. Muhammed'i peygamber kabul etmeleri, Müslümanlara saygıyı artırır. Günümüzde Hristiyanların büyük bir bölümü Hz. Muhammed'den hoşlanmıyor. Nedeni ise kamuoyuna Müslümanlar aşırıcı ve itici gösteriliyor."

KİTABI YAZMA AMACI

Wiren, kitabın tanıtım videosunu sosyal medya platformu Youtube'da da yayınladı.

Kitabı yazma amacını da açıklayan Wiren, "Nasıl bir arada yaşayabiliriz? Farklı inançlardan insanlar gerçek kültürlerini başkalarına da nasıl açabilirler gibi birçok soruya, Hristiyan perspektifi bakışıyla cevap aradım." ifadesini kullandı.