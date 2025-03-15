AA

İsrail, Gazze'ye yönelik insanlık dışı politikalarını uygulamaya devam ediyor..

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle eylemciler, İsveç Stockholm'ün Odenplan bölgesinde bir araya geldi.

"İSRAİL'E SOYKIRIM AMBARGOSU UYGULANSIN"

Eylemciler, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle İsrail'den hesap sorulmasını ve insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasını istedi.

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor" ve "İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın" yazılı pankartlar taşındı.

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK, TRUMP PLANINA HAYIR"

"Filistin'e özgürlük, Trump planına hayır" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Eyleme katılan İsveçli Alexandra Brngelsson, yaptığı açıklamada, Filistin davasını desteklemek için gösteriye katıldığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi bir turizm merkezine dönüştürme planının çok çılgınca olduğunu belirten Brngelsson, "Çünkü bu Gazze'deki herkesin taşınmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Ve bu soykırımdır, en azından etnik temizliktir." dedi.

"GAZZE'NİN HER TARAFINI BOMBALADILAR, HEPSİNİ YOK ETTİLER"

Brngelsson, Ukrayna ve Filistin konusunda Batı'nın çifte standart uyguladığına dikkati çekerek, "Gazze'nin her tarafını bombaladılar, hepsini yok ettiler. Bence insanların bir eve sahip olma haklarını, yaşayacak bir yere sahip olma haklarını ve insanların yaşam haklarını savunmalıyız." diye konuştu.

Aktivist Karen Wild ise uluslararası toplumun, insan haklarını ten rengine göre belirlediğini ve Filistinlilerin bu nedenle yeterli desteği görmediğini söyledi.

Wild, bugün tüm savaş suçlarının Ukrayna'da işleneceğinin hayal edildiğini ve Filistinliler söz konusu olunca herkesin sustuğunu belirtti.