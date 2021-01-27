İsveç'te iki kadına tecavüz eden papaz tutuklandı

İsveç'te iki kadına tecavüz eden papaz tutuklandı

Farklı kentlerde iki kadına tecavüz ettiği ortaya çıkan papazı, polise eşinin ihbar ettiği ortaya çıktı.

İsveç’in başkenti Stockholm’ün kuzey semtinde bir papazın eşi, tecavüz suçlamasıyla papaz hakkında polise ihbarda bulundu. İhbara göre papazın daha önce İsveç’in Uppsala şehrinde ve Stockholm’un Taby semtinde iki kadına tecavüz ettiği belirtildi.

Papaz’ın ilk önce 2018 yılında Uppsala’nın Ekoln bölgesinde göl kenarında bir kadına bıçak zoruyla, daha sonra Uppsala kentinde de farklı bir kadına tecavüz ettiği ifade edildi.

HAFTA BAŞINDA TUTUKLANDI

Söz konusu haberlerin İsveç basınına yansıması üzerine polis harekete geçti.

Papazdan alınan DNA ile tecavüze uğrayan kadından alınan örneğin eşleştiği açıklandı. 23 Ocak’ta yakalanan papazın, pazartesi günü tutuklandığı aktarıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İsveç polisinden Eva Nilsson yaptığı basın açıklamasında, "Cumartesi gününden önceki gece bu kişi hakkında bilgi aldık. Avukat eşliğinde ifadesi alındı ve bütün suçları kabul etti." ifadelerini kullandı.