İsveç'te iklim aktivistleri canlı yayını bastı İsveç’te iklim aktivistleri yeşil boya ve pankartlarla canlı yayını basarken, kameramanın eylemciye müdahalesi gündem oldu.

İHA

Dünya çapında ses getiren eylemlere imza atan iklim aktivistleri, bu kez de canlı yayınlanan bir programı hedef aldı.

İsveç’te 3 iklim aktivisti, ünlülerin yarıştığı “Let's Dance” programının final bölümünde eylem gerçekleştirdi.

Sahneye çıkan eylemcilerden biri etrafa toz yeşil boya saçarken, diğer eylemci ise kameranın önüne geçerek pankart açtı.

Kamerayla yere düşürdü

Jimmy Jib operatörünün, pankart açan eylemciyi kamerayla itip yere düşürmesi ise ülkede gündem oldu.

Güvenlik görevlileri, göstericileri sürükleyerek sahneden çıkardı. Olay yerine çağrılan polisler, 3 eylemciyi gözaltına aldı.