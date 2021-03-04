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İsveç'te İspanyol uyuşturucu baronunun evine baskın yapıldı

İsveç'te İspanyol uyuşturucu baronunun evine baskın yapıldı

İspanya’da ve İsveç’te yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında, uzun süredir takip edilen uyuşturucu şebekesine baskın düzenlendi. Baskın sırasında tarihi eser ve ünlü tablolar da ele geçirildi.