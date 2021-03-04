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    İsveç'te İspanyol uyuşturucu baronunun evine baskın yapıldı

    İspanya’da ve İsveç’te yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında, uzun süredir takip edilen uyuşturucu şebekesine baskın düzenlendi. Baskın sırasında tarihi eser ve ünlü tablolar da ele geçirildi.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 13:51
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    İsveç'te İspanyol uyuşturucu baronunun evine baskın yapıldı

    İsveç’in Helsingborg kentindeki Skane bölgesinde polis, uyuşturucu kaçaklarını yakalamak için harekete geçti.

    İspanyol bir uyuşturucu baronunun evine baskın düzenlendi. Baskında milyonlarca euro değerinde sanat eserleri bulundu.

    Ayrıca bulunan mücevherlere, lüks araçlara ve tasarım mobilyalara el konuldu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonda çok miktarda nakit paranın yanı sıra Pablo Picasso, Andy Warhol ve Marc Chagall'a ait oldu belirlenen orijinal tablolar ele geçirildi.

    İspanyol uyuşturucu baronu, baskının ardından İsveç polisi tarafından gözaltına alındı.

    AÇIKLAMA YAPILDI

    Polis, operasyonla ilgili açıklama yaptı.

    Yapılan açıklamada, İspanya ve İsveç polisinin 2 yıldır İspanya'dan İsveç'e büyük miktarlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen suç şebekesine yönelik soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

    Yürütülen bu soruşturma kapsamında uyuşturucu baronunun evine baskın düzenlendiği belirtildi.

    İsveç te İspanyol uyuşturucu baronunun evine baskın yapıldı #1

    EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

    İspanya'da da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

    Baskınlar neticesinde, aralarında İsveçlilerin de bulunduğu 5 kişinin gözaltına alındı.

    İADE EDİLDİ

    Uyuşturucu kaçakçılığı ve büyük miktarda kara para aklamakla suçlanan uyuşturucu baronu, İspanya'ya iade edildi.

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