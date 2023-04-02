İsveç'te Kur'an-ı Kerim anketi: halkın çoğunluğu kutsal kitapların yakılmasının yasaklanmasını istiyor Ülke genelinde Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri gerçekleştiren ırkçı Rasmus Paludan'ın provokasyonlarının ardından bu tür eylemlerin yasaklanmasını isteyen İsveçlilerin oranı yüzde 51’e yükseldi.

AA & Ensonhaber

Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) Lideri Rasmus Paludan, son aylarda tepki çeken eylemlere imza attı.

Palu'dan defalarca kez Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapları hedef aldı.

İslam düşmanı Paludan, geçtiğimiz yıl İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanların yoğun olduğu bölgede Kur'an-ı Kerim'i yaktı.

Provokatif eylemlerini sürdüren Paludan, ocak ayında da yere attığı kutsal kitabı ardından ateşe verdi.

Tehditlerini günlerce devam ettiren Paludan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Türkiye Büyükelçiliği önünde yeniden kutsal kitabı yakarak İslam'ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Nabızları yükselten eyleme tepkiler çığ gibi büyüdü.

Halkın yüzde 51'i eylemlerin yasaklanmasını istiyor

Bu kapsamda İsveç'te bir anket gerçekleştirildi. Ankette Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapların yakılmasının yasaklanmasını isteyen İsveçlilerin oranı yüzde 51’e yükseldi.

İfade özgürlüğü çerçevesinde kutsal kitapların yakılabilmesinden yana olanların oranı yüzde 34 çıktı, diğerleri ise görüş bildirmedi.

88 milyon krona mal oldu

Paludan'ın, İsveç genelinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarının devlete 88 milyon krona (162,2 milyon lira) mal olduğu öğrenildi.

Provokatif eylemi ülkede infiale yol açtı

Rasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping şehirleriyle başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler, yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.