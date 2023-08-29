İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterince polis müdahale etti Başkent Stockholm'de kutsal kitaba yönelik provokatif eylem gerçekleştirildiği anlara şahit olan kalp hastası Pakistanlı, polis ekiplerinin müdahale etmemesine tepki gösterdi.

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AA

Avrupa ülkelerinde Müslümanlara yönelik eylemler son bulmuyor.

Geçtiğimiz yıldan bu yana sıkça yaşanan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor.

Bunların başında ise Danimarka ve İsveç geliyor.

Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) Lideri Rasmus Paludan'ın başlattığı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

İslam düşmanlığı bir kez daha İsveç'in başkenti Stockholm'de hortladı.

Kur'an-ı Kerim yakılmasını gözyaşları içinde engellemeye çalıştığı sırada polis müdahalesine maruz kalan Pakistanlı Malik Shahza, bu saldırıların uykularını kaçırdığını söyledi.

"Lütfen Kur'an-ı yakma, polis neden buna izin veriyor"

Pakistanlı Shahza, Irak asıllı Salman Momika'nın Pakistan Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

Shahza, güvenlik şeridinin arkasından Momika'ya bağırarak, "Lütfen Kur'an-ı yakma, yaptığın iyi bir şey değil, ben kendimi iyi hissetmiyorum, uyuyamıyorum. Bypass ameliyatı olmuş bir kişiyim. Neden Kur'an yakmaya devam ediyorsun. Sen benim evim sayılan Pakistan Büyükelçiliği önüne kadar gelip neden Kur'an yakıyorsun? Ben hastayım, uyuyamıyorum, lütfen buna son verin. Polis neden buna izin veriyor?" dedi.

Gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Bunun üzerine polis tarafından susturularak bölgeden uzaklaştırılan Shahza, kısa bir süre gözaltına alındı.

Shahza, serbest bırakıldıktan sonra, Kur'an-ı Kerim'e saldırıların sağlığını bozduğunu söyledi.

"Politikacıların Kur'an yakılmasını durdurması lazım"

Kalp hastası Shahza, "Momika'ya neden Kur'an-ı Kerim yaktığını sordum. Bunun iyi bir şey olmadığını söyledim ve Kur'an'ı yakmasını durdurmasını istedim. İsveçli politikacıların Kur'an yakılmasını durdurması lazım. Bütün dünyadan tepkiler geliyor ve bu İsveç için iyi değil." diye konuştu.

Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.