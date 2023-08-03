İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yeni bir saldırı düzenlendi İran asıllı provokatör, Kur'an-ı Kerim'i mangalda yaktı, İsveç polisi yine kılını kıpırdatmadı. Tüm dinlerin yok edilmesi gerektiğini savunan saldırgan, büyük tepki çekti.

AA İsveç’te provokasyonlar sürüyor… Başkent Stockholm'ün Bromma bölgesinde bulunan Angbybadet sahilinde 47 yaşındaki İran asıllı Bayrami Marjan, Kur'an-ı Kerim yaktı. Tüm dinlerin yok edilmesi gerektiğini savunan Marjan, Kur'an-ı Kerim'i mangalda ateşe verdi. İsveç polisi sadece önlem aldı Bu sırada İsveç polisi de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kutsal kitaba yönelik saldırı, sosyal medyada büyük tepki topladı. Danimarkalı sağcı başlattı Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü. Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Bir diğer saldırgan Irak asıllı Momika... Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.