Dolar
7.6961
0.4411%
Euro
8.9961
0.1949%
Altın
1879.86
-1.0704%
Borsa
1107.49
1.0336%
G. Altın
466.636
-0.3738%
Bitcoin
81013
-0.3979%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i domuz kıymasıyla karıştırıp attılar

    İsveç'te bir Müslüman tarafından işletilen marketin önüne domuz kıymasına bulanmış Kur'an-ı Kerim sayfaları atılarak İslamofobik saldırı yapıldı.
    • AA
    • 23.09.2020 - 16:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i domuz kıymasıyla karıştırıp attılar

    İsveç'in Karlskrona kentine bağlı Ronneby ilçesinde yaşanan olayın şahitlerinden Akram Abo, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, 4 kişinin hızlı şekilde marketin önüne geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

    'İSLAM BİTTİ' YAZMIŞLAR

    "İkisi kadın, ikisi erkek dört kişilerdi. Marketin önünde Kur'an'ın sayfalarını yırtarak domuz kıymasına karıştırıp yere bırakıp kaçtılar. Kur'an'ın üzerine 'İslam bitti' yazmışlar. Orta Çağ'da yaşamıyoruz. Bu çirkin olaylar burada yaşayan biz Müslümanların kalbini kırdı.''

    İsveç te Kur an-ı Kerim i domuz kıymasıyla karıştırıp attılar #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Ronneby Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Thomas Johansson, olayı, etnik kökenlilerin dini inançlarına yapılan bir saldırı olarak gördüklerini kaydetti.

    Durumu çok ciddiye aldıklarını aktaran Johansson, olayla ilgili, "nefret suçu" kapsamında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

    İsveç te Kur an-ı Kerim i domuz kıymasıyla karıştırıp attılar #2

    3 HAFTA İÇİNDE AYNI YERDE 2 OLAY

    Ronneby belediyesine ait Arap Kültür Merkezi tarafından Müslümanların namaz kılması için kiralanan binanın dışında, 1 Eylül'de, yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bulunmuştu.

    İsveç te Kur an-ı Kerim i domuz kıymasıyla karıştırıp attılar #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir